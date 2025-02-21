Gastronomi ve otelcilik sektörü zor bir yıl geçirdi

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Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı ön verilere göre, sektörün cirosu nominal olarak yüzde 0.6 artış gösterdi. Ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında, gerçek ciroda yüzde 2.6’lık bir düşüş yaşandığı belirtildi. Destatis, daha önce yayımladığı yıllık tahminleri revize ederek, sektörün performansını daha da aşağı çekti. 2024 yılında gastronomi ve otelcilik sektörünün reel cirosu, 2019 yılına kıyasla yüzde 13.1 daha düşük kaldı. Buna karşılık, nominal ciro yüzde 9.9 artış gösterdi. Bu artış, yüksek enflasyonun etkisiyle fiyatların yükselmesinden kaynaklandı.

ENFLASYON KARŞISINDA DAHA SAVUNMASIZ

Otelcilik sektörü, 2024 yılında 2023’e kıyasla reel cirosunda yüzde 0.4’lük bir düşüş yaşadı. Nominal cirosu ise yüzde 2.4 arttı. Ancak 2019 yılıyla karşılaştırıldığında, reel ciro yüzde 4.9 gerilerken, nominal ciro yüzde 15.6’lık bir artış kaydetti. Bu da otelcilik sektörünün enflasyon nedeniyle görünürde büyüse de satış hacmi açısından hala pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığını gösteriyor.

Gastronomi sektörü ise 2024’te daha sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Restoran ve benzeri işletmelerin reel cirosu 2023’e kıyasla yüzde 3.8 azaldı. Nominal cirosu ise sadece yüzde 0,5 arttı. 2019 yılıyla kıyaslandığında, gastronomi sektörünün reel cirosu yüzde 15.8 gerilerken, nominal cirosu yüzde 8.9 yükseldi. Bu durum, restoranların enflasyon karşısında daha savunmasız kaldığını ortaya koydu.