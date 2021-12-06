Gastronomi de kapanacak mı?

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KORONA zirvesinde varılan uzlaşmaya göre aşı olmayanların gastronomi ve perakende ticaretin yapıldığı dükkânlara girmesi engelleniyor. Ancak artan korona vaka sayısı ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle bazı eyaletlerin gastronominin de geçici olarak kapanmasını talep ettiği belirtildi. Reuters haber ajansı, bazı eyaletlerin talebi üzerine Meclis’e gelecek Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda değişiklik yapılarak, eyaletlerin istemesi durumunda gastronominin kapatılmasına imkân sağlanmasının yer aldığını duyurdu. Ancak yasa taslağında bunun eyalet Meclisleri’nde oylanması durumunda ülke genelinde gerçekleşebileceği vurgusu yer aldı.

AŞI ZORUNLULUĞU YENİ YILIN İLK AYINDA

Öte yandan yasada hasta ve yaşlı bakımı ve bazı meslek gruplarında çalışacaklara aşı zorunluluğunun 16 Mart’tan itibaren yürürlüğe girmesi planlıyor. Ancak herkesi kapsayacak genel bir aşı zorunluluğunun ise yeni yılın ilk ayında Meclis’te ele alınması bekleniyor. Yeni kurulacak hükümetin Enfeksiyondan Korunma Yasası 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arası geçerli olacak. Yasa federal Meclis’ten geçtikten sonra 15 Aralık’ta Eyaletler Meclisi’nde oylanarak yürürlüğe girecek.

AŞILARA DA KISITLAMA

Yaklaşan Noel döneminde sosyal temas kısıtlamalarına yönelik talepler giderek artıyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, aşılı olanlara bile Noel döneminde kısıtlama getirilmesini istedi. Weil, bu konuyu bir sonraki korona toplantısında gündeme getireceğini belirtirken, “Noel boyunca çok sayıda ailenin bir araya geleceği açıktır. Önceki tecrübelerimize göre, bu buluşmalar yine enfeksiyonun yayılmasına neden olacak. Bu nedenle, ilişkili enfeksiyon dinamiklerinin sınırlı bir ara verilerek hafifletilip hafifletilmemesinin gerektiği düşünmeye değer bir konu“ dedi. Weil, kararın en sonunda enfeksiyonun gelişimine ve yoğun bakım ünitelerindeki duruma göre verilmesi gerektiğini kaydetti.