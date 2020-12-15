Gaspçının elinden bıçağı aldı...

EDİNİLEN bilgiye göre önceki gece yarısı Nikolassee yakınlarında çevrede oturanlar gürültü ve kavga sesleri duydu. Bunun üzerine polise ve ilk yardım ekiplerine haber verildi. Polis olay yerine geldiğinde bagaj kapısı da dahil tüm kapıları açık bir taksi buldu. Taksinin yanında yerde kanlar içinde yatmış halde 51 yaşındaki taksiciyle karşılaştı. Biraz ötede ise 19 yaşındaki müşteri de yine kanlar içinde yarı baygın halde bulundu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak 19 yaşındaki yaralı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 51 yaşındaki ise hayati tehlikeyi atlattı. Taksicinin sorgusu sonrasında olayın sırrı da çözüldü. Taksici, müşteri olarak aracına binen kişinin Nikolassee’de bıçakla kendisine saldırarak soymak istediğini ve aralarında boğuşmanın yaşandığını belirti. Görgü tanıklarının da taksicinin ifadesini doğrulayıcı yönde ifade verdiği öğrenildi. Berlin cinayet masasının el oyduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.