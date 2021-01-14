Gaspçı Yvens R. hâkim karşısında

GEÇEN yıl temmuz ayında Oppenau’da dört polisin beylik tabancalarını gasbettikten sonra Kara ormanlarına kaçan Yves R. günlerce aranmıştı. Aramalar sırasında sosyal medya hesaplarından Yves R.’ye binlerce destek mesajları atılmıştı. Sanık rehine alma, ağır şekilde adam yaralama ve görevli polislerin silahlarını gasbetme suçlarından yargılanacak. Yves R. daha önce de çok kez yargılanmış ve 7 kez mahkeme tarafından farklı suçlardan mahkûm edilmişti. 2010’da adam yaralamaktan 3 yıl 6 ay hapis cezası almış ve cezanın tamamını da hapishanede geçirmişti. Yargılanmasına cuma günü başlanacak sanık için altı duruşma günü belirlendi. Sanık hem polis hem de savcı sorgusunda susma hakkını kullandı. Mahkemede ifade verip vermeyeceği ise bilinmiyor.