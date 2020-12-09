‘Gargara koronadan korur’

NEUEN Osnabrück gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Spahn, koronadan korunma konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bakan Spahn “Tuzlu suyla yapacağınız gargara boğaz ve ağız bölümündeki viral enfeksiyonlardan korur” dedi. Kişinin kendisini koronaya yakalanmış kabul etmesi durumunda da kurallara daha kolay uyacağını belirten Bakan “Korona salgınına yakalanmış gibi davranın. O zaman otomatik olarak sosyal mesafeyi korur ve genel olarak daha dikkatli tutum içine girersiniz” dedi.

‘AİLE İÇİNDE HIZLI YAYILIYOR’

Yaklaşan Noel Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan “Almanya içi seyahatlerden de vazgeçin. Aile içinde salgın hızlı yayılıyor” dedi. İlk kez Noel Bayramı’nı ailesiyle kutlamayacağını söyleyen Bakan “Kendimi bildiğimden beri ilk kez Noel Bayramı’nı kardeşlerim, annem ve babamdan ayrı geçireceğim. Çok üzüntülü bir durum. Ama virüsün yayılmasını engellemesine de yardımcı olan bir durum” dedi.