Gardiyanlar greve gidince cezaevlerine polis baktı

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel’deki Forest, Saint-Gilles ve Berkendael cezaevlerinde görevli gardiyanlar ve diğer işlerde görevli çalışanlar, personel azlığı nedeniyle iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle grev yaptı. Grev nedeniyle cezaevlerindeki çalışanların sadece yüzde 15’inin görevleri başında olduğu bildirildi. Bu nedenle güvenliğin sağlanması için cezaevlerine polis ekipleri yönlendirildi. Grev nedeniyle mahkûmların hücrelerden çıkarılmadığı belirtildi. Sadece yemek ihtiyaçları karşılanan mahkûmların yürüyüşe çıkmasına, duşa gitmelerine ve ziyaretçileriyle görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı. Gardiyanlar, iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle personel takviyesi yapılması talebinde bulunuyor.