Garajda doğum günü partisi koronayı patlattı
Almanya’nın Avusturya sınırındaki Berchtesgaden ilçesi haftalık korona değerlerinde bugüne kadar en yüksek rekoru kırdı. 106 bini aşkın nüfuslu ilçede bir haftalık korona değeri 100 bin nüfus başına 262. Tehlikeli sınır 50’den 5 kat fazla. Virüsün, bir garajda düzenlenen doğum günü partisinden yayıldığı ortaya çıktı.
İLÇE, dün saat 14.00’ten beri sıkı karantina altında. Acil durumlar hariç dışarı çıkmak yasak. Polisler ve askerler bölgede görev yapıyor. Askerler koronalı biriyle teması olanları telefonla arayıp bilgilendiriyor. Alp dağları eteğinde ve 2 bin 713 metre yükseklikteki Almanya’nın en yüksek dağı Watzmann’ın bulunduğu Berchtesgaden ilçesinde koronanın çıkış yeri de ortaya çıktı. Koronavirüsün İlçeye bağlı Stoissberg’te 3 Ekim akşamı bir garajda düzenlenen doğum günü partisinden yayıldığı belirtildi. Bira ve yemek eşliğindeki doğum günü partisine 40 kişinin katıldığı ve gece geç saatlere kadar eğlenildiği kaydedildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Çıkış yeri yine bir partiydi” dedi. Partiyi düzenleyen kişi ise suçlamaları reddetti ve “Ben tüm hijyen kurallarına uydum” dedi. Ama organizatörün kendisi, karısı ve iki çocuğu da pozitif çıktı.
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