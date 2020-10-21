Garajda doğum günü partisi koronayı patlattı

İLÇE, dün saat 14.00’ten beri sıkı karantina altında. Acil durumlar hariç dışarı çıkmak yasak. Polisler ve askerler bölgede görev yapıyor. Askerler koronalı biriyle teması olanları telefonla arayıp bilgilendiriyor. Alp dağları eteğinde ve 2 bin 713 metre yükseklikteki Almanya’nın en yüksek dağı Watzmann’ın bulunduğu Berchtesgaden ilçesinde koronanın çıkış yeri de ortaya çıktı. Koronavirüsün İlçeye bağlı Stoissberg’te 3 Ekim akşamı bir garajda düzenlenen doğum günü partisinden yayıldığı belirtildi. Bira ve yemek eşliğindeki doğum günü partisine 40 kişinin katıldığı ve gece geç saatlere kadar eğlenildiği kaydedildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Çıkış yeri yine bir partiydi” dedi. Partiyi düzenleyen kişi ise suçlamaları reddetti ve “Ben tüm hijyen kurallarına uydum” dedi. Ama organizatörün kendisi, karısı ve iki çocuğu da pozitif çıktı.





