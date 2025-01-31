Galler acil servisine gelen ilginç çağrılar: “Timsahım Kaçtı”

Haberin Devamı

BU çağrılar arasında, “Dişim kırıldı” veya “Timsahım kaçtı” gibi ifadelerle ambulans isteyenler de yer aldı. Yetkililer, ambulans hizmetlerinin yalnızca acil ve hayati tehlike taşıyan durumlar için kullanılması gerektiğini hatırlatarak, gereksiz çağrıların sağlık hizmetleri üzerindeki yükü artırdığını vurguladı.

426 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI YAPILDI

Galler Ambulans Servisi’nden Andy Swinburn, “Ambulans hizmetlerimiz, yalnızca hayati tehlike taşıyan vakalar için faaliyet gösteriyor. Çoğu kişi, acil durumlar ile hafif rahatsızlıklar arasındaki farkı anlayabiliyor. Ancak kalp krizi geçiren, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan, bilincini kaybeden, boğulma tehlikesi geçiren, ciddi alerjik reaksiyon gösteren, aşırı kanaması olan ya da felç geçiren hastalar acil müdahale beklerken, gereksiz çağrılar hizmetin gecikmesine neden olabiliyor” dedi. Geçen yıl Galler Ambulans Servisi’ne yapılan 426 binden fazla çağrının yüzde 15’i acil olmayan rahatsızlıklara aitti. Bu da her gün ortalama 175 gereksiz ambulans çağrısı yapıldığını gösteriyor.

Haberin Devamı

İşte kurumun paylaştığı bazı ilginç çağrılar:

Operatör: Tam olarak ne oldu?

Arayan kişi: Bira şişesine parmağım sıkıştı ve çıkmıyor.

Operatör: Nefes alışverişiniz normal mi?

Arayan kişi: Evet.

Operatör: Kanamanız var mı? Kusuyor musunuz?

Arayan kişi: Hayır.

Operatör: Ağrınız var mı?

Arayan kişi: Parmağımda var evet.

Operatör: Sorun nedir?

Arayan kişi: Rahatsız ettiğim için üzgünüm fakat dişimin ucu kırıldı ve zonkluyor.

Operatör: Ambulans. Adres verir misiniz?

Arayan kişi: Merhaba, bileziğim bileğime sıkıştı ve çıkaramıyorum.

Operatör: Nefes alışverişiniz normal mi?

Arayan kişi: Evet normal ama yine de acı çekiyorum.

Operatör: Acı çekiyorsunuz?

Arayan kişi: Evet. Ambulans ücreti nedir?

Operatör: Ambulans ücretsiz.

Arayan kişi: Bedava, değil mi?

Operatör: Evet.

Operatör: Hasta kendinde mi?

Arayan kişi: Evet, o bir timsah.

Operatör: Efendim?

Arayan kişi: O bir timsah. Serbest kaldı ve öldürmesinden korkuyorum. Kanepenin

altına girdi galiba.

Operatör: Peki, kaçan bir timsah için ambulans gönderemeyeceğiz.

Arayan kişi: Peki ya beni ısırırsa?

Operatör: Ne yazık ki timsah için ambulans gönderemeyiz. Veterineri arasanız daha

iyi olur.