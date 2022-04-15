FSV Duisburg A Genç Takımı, gelecek için umut verdi

Niederrhein A Gençler Ligi 2'nci Grupta mücadele eden ve 34 puanla lig lideri ETB Schwarz - Weiss Essen'in ardında 2’nci sırada bulunan FSV Duisburg
A Genç Takımı, Bundesliga
West'te mücadele eden Fortuna Düsseldorf
A Genç Takımı ile Niederrheinpokal
çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip FSV Duisburg A Genç Takımı, çok sayıda taraftarının desteği ile maça hızlı başladı. FSV Duisburg, maçın 42'nci dakikasında Yaşar Çakır ın attığı golle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sadece iki dakika sonra Fortuna Düsseldorf, Nils Arne Gatzke'nin ayağından bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.FIRSATLAR GOLE ÇEVRİLEMEDİ
İkinci devreye hızlı başlayan taraf Fortuna Düsseldorf oldu ve 47'nci dakikada Ken Tchouangue'nin golüyle 2-1 öne geçti. Maçta rakibine boyun eğmeyen ve başa baş mücadele eden FSV Duisburg A Genç Takımı, 58'inci dakikada Serdy Nguala ile skoru 2-2'ye getirdi. Bulduğu ikinci golden sonra moral bulan ve ataklarını sıklaştırın FSV Duisburg, bulduğu bir çok fırsatı gole çeviremedi. Karşılıklı ataklarla gelinen son bölümde 87'nci dakikada sahneye çıkan Eray Ramazan Işık, takımı Fortuna Düsseldorf'u 3-2 üstünlüğü taşıyan gole imzasını atmayı başardı. Karşılaşmayı 2-3 kaybeden FSV Duisburg kupaya veda ederken, Fortuna Düsseldorf tur atlayarak yoluna devam etti. Karşılaşmayı saha kenarından izleyen FSV Duisburg’un C2 Genç takımı, Fortuna Düsseldorf karşısında ter döken FSV Duisburglu ağabeylerine maç boyunca tezahüratlarıyla destek verdi.BİZLER İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE VE MOTİVASYON OLDU
FSV Duisburg A genç Takımı teknik direktörü Yusuf Altınışık maçın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Böyle büyük kulüplerin takımlarıyla maç yapmak, bizlere tecrübe kazandırıyor. Güçlü rakibimiz olan Fortuna Düsseldorf’a karşı iyi hazırlanmıştık, zaten oyuncularımız böyle rakiplere karşı iyi motive olabiliyor. Aslında bizim oyuncularımız iyi bir mücadele ortaya koydular. Lig maçı olsa oyunun hakkı beraberlikti, diyebiliriz. Niederrhein kupasında çeyrek finale kadar gelip, A genç Bundesliga'da oynayan Fortuna Düsseldorf gibi bir rakibe elenmek kötü değil. Genç oyuncularımız için bir tecrübe oldu, güzel bir atmosferde oynanmış bir maç olarak bakacağız. Ayrıca bu tür maçlar oyuncularımızı gelecek için daha da motive ediyor. Artık oyuncularımızı gelecek dönem daha iyi olmaları için hazırlayacağız. Ligde zirve iddiamız devam ediyor, tabelada ikinci sıradayız."