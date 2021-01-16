Galibiyet serisine devam

Almanya’daki Türklerin takımı Münih Türkgücü, ligdeki galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Viktoria Köln takımıyla karşılaşan Türkgücü, maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi ve ligdeki puanını 30’a yükseltti. Almanya’daki Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), Bundesliga Üçüncü Ligi’nde Viktoria Köln takımıyla oynanan maçta karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarında yer alan Köln ekibinin ev sahipliğinde Sportpark Höhenberg Stadyumu’nda oynanan maçı Münih Türkgücü, Türkiye A Milli futbol takımı futbolcusu Sercan Sararer (48) ve Petar Siliskoviç’in (90) golleriyle 2-0 kazandı. TÜRKGÜCÜ PUAN DURUMUNDA 4. SIRADA YER ALIYOR

Geçen hafta da ligin lider takımı Dresden’i yenen Türkgücü, ligdeki galibiyetlerine devam ederken, puan durumunda 4. sırada yer alıyor.