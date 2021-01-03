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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 03.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Galibiyet göremeyeli tam 30 maç oldu!..

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Galibiyet göremeyeli tam 30 maç oldu!..
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Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giiydiği Schalke, Bundesliga'da kötü günler geçirmeye devam ediyor.

Bu hafta çıktığı Hertha Berlin deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Schalke'nin galibiyet hasreti tam 30 maça çıktı. Ozan Kabak'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalıp yenilgiye engel olamadığı maç sonunda Schalke'nin 1 yıldır sürdürdüğü kötü istatistiğe 1 maç daha eklenmiş oldu.

Galibiyet göremeyeli tam 30 maç oldu..
Schalke, son galibiyetini 17 Ocak 2020 yılında 2-0'lık skorla Mönchengladbach'a karşı almış ve o günden bu yana mavi beyazlı kulüp oynadığı 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

REKORA 2 MAÇ KALDI

Schalke 04, Bundesliga tarihinin "en çok maç kazananamama" rekoruna çok yaklaştı. Gelsenkirchen takımı, 2 maç daha kazanamazsa Tasmania Berlin'in 1966'daki 31 maçlık rekorunu kıracak.

Yeni teknik direktörü Christian Gross'la ilk maçına çıkan Schalke, Bundesliga'da tam 30 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Schalke'nin önündeki 2 maç
Hoffenheim
Frankfurt (D)

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