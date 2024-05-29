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‘Galatasaray taraftarı ırkçı slogan atmaz’

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#AVRUPADAN HABER#Galatasaray #Ayhan Yıldız
‘Galatasaray taraftarı ırkçı slogan atmaz’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 09:55

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında atılan ırkçı slogan üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Stuttgart Galatasaray Derneği Başkanı Ayhan Yıldız, “Galatasaray taraftarının yaptığı ironidir, ırkçı slogan atmaz” dedi.

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GALATASARAY, pazar günü karşılaştığı rakibi Konya’yı 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray taraftarları Türkiye’de olduğu Avrupa’da da sokaklara çıkarak zafer kutlaması yaptı. Stuttgart kent meydanında düzenlenen kutlamalara da yüzlerce kişi katıldı. Bu sırada taraftarlardan bazıları “Yabancılar Dışarı” şeklinde ırkçı sloganlar attı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Stuttgart Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldız, ardından dernekte bir toplantı yaptı.

‘Galatasaray taraftarı ırkçı slogan atmaz’

Ayhan Yıldız, Aynur Karlıklı, Necati Akın

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Toplantıya, Sol Parti Baden-Württemberg Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Aynur Karlıklı ve Stuttgart Belediyesi tarafından yabancı düşmanlığına karşı ve birlikte yaşam için verdiği mücadeleden dolayı onur nişanına sahip Galatasaray taraftarı Necati Akın da katıldı. Yıldız, şampiyonluk kutlamasındaki ırkçı slogan için “Genç taraftarlarımızın ırkçı parti AfD ile Almanya’da yükselen ırkçılığa karşı yaptığı ironidir. Galatasaray taraftarı ırkçı slogan atmaz” dedi. Aynur Karlıklı ise “Gerçek Galatasaray taraftarlarının ırkçı slogan atacağına inanmıyorum. Ya ironidir ya da bir komplo yapılmıştır” derken, Necati Akın, “Gençlerimizin ironi de olsa bu gibi söylemlerden uzak durması lazım” diye konuştu.

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#AVRUPADAN HABER#Galatasaray #Ayhan Yıldız

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