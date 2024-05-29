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GALATASARAY, pazar günü karşılaştığı rakibi Konya’yı 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray taraftarları Türkiye’de olduğu Avrupa’da da sokaklara çıkarak zafer kutlaması yaptı. Stuttgart kent meydanında düzenlenen kutlamalara da yüzlerce kişi katıldı. Bu sırada taraftarlardan bazıları “Yabancılar Dışarı” şeklinde ırkçı sloganlar attı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Stuttgart Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldız, ardından dernekte bir toplantı yaptı.

Ayhan Yıldız, Aynur Karlıklı, Necati Akın

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Toplantıya, Sol Parti Baden-Württemberg Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Aynur Karlıklı ve Stuttgart Belediyesi tarafından yabancı düşmanlığına karşı ve birlikte yaşam için verdiği mücadeleden dolayı onur nişanına sahip Galatasaray taraftarı Necati Akın da katıldı. Yıldız, şampiyonluk kutlamasındaki ırkçı slogan için “Genç taraftarlarımızın ırkçı parti AfD ile Almanya’da yükselen ırkçılığa karşı yaptığı ironidir. Galatasaray taraftarı ırkçı slogan atmaz” dedi. Aynur Karlıklı ise “Gerçek Galatasaray taraftarlarının ırkçı slogan atacağına inanmıyorum. Ya ironidir ya da bir komplo yapılmıştır” derken, Necati Akın, “Gençlerimizin ironi de olsa bu gibi söylemlerden uzak durması lazım” diye konuştu.