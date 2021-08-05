Galatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Eksikler

Galatasaray'da Emre Akbaba hastalığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Muhtemel 11

Galatasaray

Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan Kutlu, Kerem, Babel, Mustafa Muhammed

St. Johnstone

Clark; Kerr, McCart, Gordon; Rooney, Craig, Davidson, Devine; Wotherspoon; Kane, Hendry

Avrupa'da 291. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.