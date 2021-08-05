MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGalatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11
GeriAvrupa Galatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Galatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray - St. Johnstone: Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabakayı D Smart Spor canlı yayınlayacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Eksikler

Galatasaray'da Emre Akbaba hastalığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Muhtemel 11

Galatasaray
Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan Kutlu, Kerem, Babel, Mustafa Muhammed

St. Johnstone
Clark; Kerr, McCart, Gordon; Rooney, Craig, Davidson, Devine; Wotherspoon; Kane, Hendry

Avrupa'da 291. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi