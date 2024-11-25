Gabriel’den SPD yönetimine tepki

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SPD’nin başbakan adayı belirleme tartışmaları sırasında X’de, “Parti tabanında ‘Olaf Scholz’la böyle devam’ prensibine tepkiler artıyor” paylaşımında bulunarak, Şansölye Scholz’un aday gösterilmesinden yana olmadığını gizlemeyen Gabriel, şimdi de yönetimin tutumuna ateş püskürdü. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre SPD’ye desteğin yine düşüş gösterdiğine dikkati çeken Gabriel, “SPD’deki çöküşün en büyük nedeni, yönetimin bir bakanlık koltuğunu elde etme şansının nasıl daha yüksek olduğu taktiğidir. İktidar pokeri peşinde oldukları için yöneticiler halkın endişelerini dikkate almıyorlar, insanların endişelerine kulak vermiyorlar” dedi. 1999-2003 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı, 2009-2017 yıllarında SPD Genel Başkanı, Merkel hükümeti döneminde 2013-2018 yıllarında Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Gabriel, “Partimizi çökertiyorlar” diyerek, SPD yöneticilerine tepki gösterdi.

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ANKET SONUÇLARI

Öte yandan Alman devlet televizyonu ARD adına yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa, CDU/CSU yüzde 33, sağ popülist AfD yüzde 19, SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 14, BSW yüzde 6, FDP yüzde 4, Sol Parti yüzde 3 oy alıyor. INSA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre de CDU/CSU yüzde 32, AfD yüzde 19, SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 11, BSW yüzde 7, FDP yüzde 5, Sol Parti yüzde 4 oy alıyor.