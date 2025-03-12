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G7 ülkelerini Putin’e karşı birlik olmaya çağırdı

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#G7#PUTİN#BAERBOCK
G7 ülkelerini Putin’e karşı birlik olmaya çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:23

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 ülkelerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı birlik olmaya çağırdı.

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Baerbock, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Kanada’ya gitmeden önce yaptığı yazılı açıklamada, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının görüş alışverişinde bulunmalarının önemli ve gerekli olduğunu belirtti. Putin’in Ukrayna’daki savaş hedeflerine halen ulaşamamış olmasının öncelikle Ukraynalıların cesareti ve G7 ülkelerinin birlikte sağladıkları destekten kaynaklandığını kaydeden Baerbock, “Barışa giden yol güç ve birlikten geçer. Putin’in anlayacağı bir dil” ifadelerini kullandı. Baerbock, G7 ülkelerinin işbirliğinin istikrar ve güvenlik getirdiği şeklinde net bir mesaj verdiğini aktardı.

YENİ BİR GADDARLIK DÖNEMİ BAŞLADI
Avrupalıların bu bağlamda güçlü ve güvenilir ortaklar olduğunu vurgulayan Alman bakan, “Gelecekte Avrupa’da güvenliğimiz ve savunmamız için daha fazlasını yapacağız” ifadesine yer verdi. Yeni bir “gaddarlık döneminin başladığını” aktaran Baerbock, “Dünyada, bizim değerlerimizi paylaşmayan, barış istemeyen, sadece güçlünün hakkına inanan, birlikteliğimizi ve kurallara dayalı düzenimizi koruyup koruyamayacağımızı yakından izlenen bir dönem” değerlendirmesinde bulundu. G7’nin kilit bir role sahip olduğunu bildiren Baerbock, “Görüş ayrılıklarımız olabilir ancak sonuçta çağımızın merkezi güvenlik sorunlarına cevap bulup bulamadığımıza göre değerlendirileceğiz” ifadesini kullandı. Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki tutumu ve Orta Doğu’daki krizlerin getirdiği zorlukların herkesin güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunun altını çizerek, “Bu konulardaki ortak çıkarlarımız, bizim ortak pusulamızdır” yorumunu yaptı.

 

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#G7#PUTİN#BAERBOCK

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