‘Füzelere karşı çıkanla ortaklık yaparız’

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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) ile varılan 2026 yılından itibaren Almanya’ya uzun menzilli ‘Tomahawk’ seyir füzeleri konuşlandırılması uzlaşmasına eleştiriler sürerken, ileriye yönelik ortaklık tartışmaları da gündeme yerleşti. Sağ popülist AfD’nin yanı sıra ‘Birlik Sahra Wagenknecht’ (BSW) de füzelerin konuşlandırılmasının Almanya’yı hedef haline getireceği görüşünü savunuyor. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, önümüzdeki ay Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak eyalet seçimlerinden sonra sağ popülist AfD’nin daha da güçlenmesi nedeniyle köklü partilerin koalisyon oluşturmalarının zorlaşacağına dikkati çekerken, kendi partisinin ancak Almanya’da uzun menzilli roket konuşlandırılmasını reddeden parti ve partilerle ortaklık edeceğini açıkladı.

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‘SİLAH SALDIRMAK İÇİN VARDIR’

“Silah, savunma boşluğunu doldurmaz, silah saldırmak için vardır” diyen Wagenknecht, diğer Avrupa ülkelerinin ‘Tomahawk’ füzeleri yerleştirilmesine yanaşmadıklarını hatırlattı. Wagenknecht, “Biz bu füzelerin Almanya’da konuşlandırılmasına da sonuna kadar karşı çıkacağız. Federal düzeyde de eyaletlerde de ancak bu füzelerin konuşlandırılmasına karşı olan parti veya partilerle ortaklık edeceğiz” dedi. AfD’nin Thüringen ve Brandenburg’da eylül ayında yapılacak seçimlerden ‘en güçlü parti’ olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle BSW’nin desteği olmadan hükümet kurmanın kolay olmayacağına dikkat çekildi. Aynı güçlüğün, füzelerin konuşlandırılmasına Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer (CDU) destek verdiği için bu eyalette de yaşanacağı belirtildi.