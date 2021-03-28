Hessen'de Amatör Lig maçları sonlandırıldı

Almanya'nın Hessen eyaletinde 18 Nisan'dan sonra başlayacak liglerin tam bitirilemeyeceği gerekçesiyle 2020/21 sezonun sonlandırıldığı duyuruldu. Hessen Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, federasyonun organize ettiği Hessen Lotto Ligi erkekler, Hessen Ligi kadınlar ile yaşlılar, büyükler, kadınlar, gençler ligleri ve futsalda 2020 / 2021 sezonun üst kurumlarla görüşülerek "sıfırlanacağı" ve finaller, şampiyonluk ile liglerden düşmenin olmayacağı kaydedildi.

Kupa maçlarının ise bu karardan etkilenmeceği belirtildi. Açıklamada Başbakan Merkel ile Eyalet Başbakanlarının son kararına atıfta bulunarak koronavirüs pandemisinde artan vaka sayılarıyla birlikte maçları oynamanın mümkün olmadığına dikkat çekildi ve 18 Nisan'dan sonra başlayacak antremanlar ve maçlarla ligin, yeni sezon öncesinde tamamlanamayacağı belirtildi. Açıklamada daha üst liglerden (üçüncü lig gibi, red.) düşme ya da üst liglere çıkmaların ise üst kurumlarla görüşülerek karara bağlanacağı kaydedildi.

"Bunu üyelerimize karşı savunamazdık"

Kararda 11 Mart'ta gerçekleşen Yönetim Kurulu ile bölge teşkilatları konferansları ve takımların görüşlerinin etkili olduğu da vurgulandı. HFV Başkanı Stefan Reuss kararla ilgili, "Elbette bu adımı atmak bizim için kolay olmadı. Çünkü biz kulüplere rekabetçi bir şekilde oynama fırsatı vermekten yanayız. Futbolu destekliyoruz ve futbolun oynanmasını istiyoruz. Karar hızlıca alınmadı. Tam aksine dikkatlice hazırlanmış, geniş bir şekilde koordine edilmiş ve iyi düşünülmüş bir süreçtir. Pandemi sürecinde kazanılan deneyimle aktüel durumda başka herhangi bir olasılık mümkün değildi. Bunu üyelerimize karşı savunamazdık" diye konuştu.