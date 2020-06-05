Futbolculardan ırkçı karşıtı eylemler bekleniliyor

Ligin 29. Hafta maçlarında Dortmund'un İngiliz futbolcusu Jadon Sancho ve Faslı Achraf Hakimi, Schalke'nin Amerikalı futbolcusu Weston McKennie, Gladbach'ın Fransız futbolcusu Marcus Thuram ve Köln'de forma giyen yine Fransız futbolcu Anthony Modeste attıkları gollerden sonra ırkçı cinayeti kınayan eylemlerde bulundular. Bu hafta ise daha fazla sayıda futbolcunun benzer eylemlerde bulunarak ırkçılığa karşı tavır alması bekleniliyor. CEZA ALMAMALARI ETKİLİ

Alman Futbol Federasyonu (DFB) önce sahada siyasi mesaj verdikleri gerekçesiyle futbolcular hakkında inceleme başlatacağını duyurmuş, ancak gelişmeler üzerine futbolcular hakkında inceleme başlatmaktan vazgeçmişti. DFB'nin ceza vermeyecek olması diğer futbolcuları da cesaretlendirmesi bekleniliyor. Bundesliga'da forma giyen çok sayıda futbolcu hafta içi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla ırkçılığı kınamış ve ırkçılıkla mücadele konusuna dikkat çekmişti.