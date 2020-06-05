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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Futbolculardan ırkçı karşıtı eylemler bekleniliyor

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Futbolculardan ırkçı karşıtı eylemler bekleniliyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletindeki Menneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'a ve ülkede başlayan ırkçı karşıtı eylemlere geçen hafta sahada destek veren Bundeasliga futbolcularının benzer eylemlerini sürdürmesi bekleniliyor.

Ligin 29. Hafta maçlarında Dortmund'un İngiliz futbolcusu Jadon Sancho ve Faslı Achraf Hakimi, Schalke'nin Amerikalı futbolcusu Weston McKennie, Gladbach'ın Fransız futbolcusu Marcus Thuram ve Köln'de forma giyen yine Fransız futbolcu Anthony Modeste attıkları gollerden sonra ırkçı cinayeti kınayan eylemlerde bulundular. Bu hafta ise daha fazla sayıda futbolcunun benzer eylemlerde bulunarak ırkçılığa karşı tavır alması bekleniliyor.

Futbolculardan ırkçı karşıtı eylemler bekleniliyor
CEZA ALMAMALARI ETKİLİ
Alman Futbol Federasyonu (DFB) önce sahada siyasi mesaj verdikleri gerekçesiyle futbolcular hakkında inceleme başlatacağını duyurmuş, ancak gelişmeler üzerine futbolcular hakkında inceleme başlatmaktan vazgeçmişti. DFB'nin ceza vermeyecek olması diğer futbolcuları da cesaretlendirmesi bekleniliyor. Bundesliga'da forma giyen çok sayıda futbolcu hafta içi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla ırkçılığı kınamış ve ırkçılıkla mücadele konusuna dikkat çekmişti.

 

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