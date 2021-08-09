Futbolcu ücretlerine kısıtlama istedi

YATIRIMCI girişimlerinde dengenin korunabilmesi için ABD’deki NFL ve NBA liglerinde olduğu gibi futbolculara üst gelir sınırı konulması gerektiğini belirten Kahn, “Futbol kulüplerine dışarıdan gelen yatırımcı paraları altyapı çalışmaları ve gençlerin teşvik edilmesi için kullanıldığı sürece faydalı olabilir. Ancak çoğu zaman bu kaynaklar altyapı yerine futbolcular için ayrılan bütçelere aktarılıyor. Bu da ücretlerin şişmesine neden oluyor. Bunun için futbola da Amerika örneğinde olduğu gibi sporcu maaşlarının sınırlandığı ‘Salary Cap’ modeli getirilebilir” dedi. Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) de farklı maaş sınırlama modelleri üzerinde çalıştığını ifade eden Kahn, “Amerika’daki profesyonel spor branşlarında tüm kadro için sabit bir üst sınırın uygulandığı ‘Hard Cap’ isimli model örnek alınabilir ya da alternatif olarak kulüp gelirlerinin belli bir yüzdesinin futbolcu ödemeleri için ayrılmasını öngören ‘Soft Cap’ modeli düşünülebilir” diye konuştu.