‘Futbol isteyen her gence kapımız açık’

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ESSEN şehrinde tesisleri Krupp-Park Haedenkampstr 83, 45143 Essen adresinde bulunan Alemannıa Essen Futbol Kulübü, Bambini (U7) ile B Genç (U16) arası 8 ayrı genç takım oluşturarak, bünyesindeki takım sayısını 11’e çıkardı. Geçmiş yıllarda kulüp bünyesinde Kreisliga B ve Kreisliga A şeklinde iki ayrı takımı bulunduran Alemannıa Essen gençlere yönelik attığı adımlarla, altyapıya önemli yatırımlar yaptı. Kreisliga B ve A şeklinde iki ayrı takımın yanı sıra, U7 ile U16 arası oluşturduğu 8 ayrı genç takımla sporcu sayısını 370 yükseltti. Altyapıya yönelik adeta devrim niteliğinde yaptığı yatırımlarla Alemannıa Essen, köklü bir futbol kulübü olma yolunda.

FUTBOL OYNAMAK İSTEYEN GENÇLERE KAPIMIZ AÇIK

Alemannıa Essen Kulübü Başkanı Adem Demirci kulübündeki yeniliklerle ilgili olarak, “Öncelikle gençlerin rahatca futbol oynayabilecekleri bir kulüp sunmaya çalışıyoruz. Türk gençleri başta olmak üzere, bölgemizde gençlere futbol sevdirmek istiyoruz. Bunun içinde kulübümüzde futbol oynamak isteyen her gence kapımız açık. Futbol oynamak isteyenler arasında ayrım yapamayız” dedi.

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İKİ YILDA 8 AYRI GENÇ TAKIM OLUŞTURDUK

Adem Demirci kulüp çalışmalarını şöyle anlattı: “Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, altyapıya önem veren çalışmalara ağırlık verdik. İki yılda 8 ayrı genç takım oluşturduk. Gelecek sezon A Genç takımı da, oluşturmaya çalışacağız. Gençler için yaptığımız çalışmalarda, birlikte çalışma azmi gösteren yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübe geldiğimizde, kulüp bünyesinde bir takımımız vardı. Şimdi genç takımlarla birlikte 11 ayrı takımımız oldu. Takım değil, takımların olduğu, altyapısına önem veren sağlam bir kulüp olabilmek için çalıştık. Geldiğimiz noktada bünyesinde, 4 yaşından, 20 yaşına kadar futbolcu yetiştirebilen bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Büyük kulüplere gidebilecek yetenekli gençlerin de, yolunu açmak istiyoruz. Geçen yıl birkaç B genç sporcumuz, Schalke04’e gitti. Birçok kulübün sahip olmadığı tesislere sahibiz. Üç ayrı kulüp olarak tesisleri kullanıyoruz. Modern sayılabilecek saha ve tesislerimizle, gençlere hizmet etmek istiyoruz. Bir takımla yukarı oynamak yerine, farklı kategorilerle genç takımlar oluşturmak istedik. Elbette birinci takımımız (Kreisliga A), kulübümüzün aynasıdır. Artık önümüzdeki sezon, bir üst lige çıkması için hazırlıklar yaptık. Kadromuzu iddialı olabilecek şekilde oluşturduk. Bizlerden sonra kulüp, her daim kalıcı olsun diye uğraşıyoruz. Birkaç yıl sonra dağılan değil, takımlarıyla kalıcı hizmet eden bir kulüp olsun diye çalışıyoruz.”