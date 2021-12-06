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Futbol dünyası bu golü konuşuyor! Şike şüphesiyle acil soruşturma çağrısı

#Llaneros Union Magdalena#Fortaleza CEIF#Bogota
Futbol dünyası bu golü konuşuyor Şike şüphesiyle acil soruşturma çağrısı

Kolombiya'da küme yükselen takımı belirleyen gol tartışma yarattı. Maç hakkında soruşturma açılması için çağrıda bulunuldu.

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Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan maçta atılan son gol tartışmaların odağında. Küme yükselme mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçta Bogota'ya 2-1 mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için şans doğdu.

Llaneros deplasmanına konuk olan Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi. Ancak Union Magdalena'nın attığı son gol tartışmaları beraberinde getirdi. Gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor. Bu görüntülerin ardından atılan gol dünya futbol kamuoyunda geniş yer buldu.

Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği ACOLFUTPRO maçın ardından gole büyük tepki gösterdi. Dernek, Llaneros ile Union Magdalena arasındaki maç için acil ve titiz bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Juan Cuadrado ve Matheus Uribe gibi önemli Kolombiyalı futbolcular da golle alakalı tepki gösterdi. Cuadrado, Twitter hesabından golü saygı eksikliği olarak nitelendirdi. Son maçta 2-1 kaybederek küme yükselme şansını kaybeden Fortaleza'da ise teknik direktör maçın ardından basın toplantısında duygu dolu anlar yaşadı.

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Gözyaşlarını tutamayan teknik adam, "Ağlamaktan utanmıyorum çünkü kendimi soyulmuş gibi hissediyorum. Kaybedebiliriz ama bu şekilde değil" dedi.

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#Llaneros Union Magdalena#Fortaleza CEIF#Bogota

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