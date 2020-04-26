Fürthlü iş insanından ‘Mesafemiz Var’ tişörtü

ALMANYA’nın Fürth kendinde yaşayan tanınmış Türk İş insanlarından Ayhan Yeşil’in koronavirüsün ciddiyetine dikkat çekmek için başlattığı ‘Mesafemiz Var’ yazılı tişörtlü kampanya yoğun ilgi gördü. Kampanyanın amacının birlik ve beraberlik içinde hareket ederek virüsü yenmek olduğunu belirten Ayhan Yeşil’e başta, Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve Başkan Yardımcısı Markus Braun ile çok sayıda Türk ve Alman destek verdi. 10 Euro’dan satılan her tişörtten elde edilen gelirin 3 Euro’sunu, Fürth şehir hastanesine bağışlayacağını belirten Ayhan Yeşil, bu öncülüğü yapmaktan mutlu olduğunu söyleyerek gördüğü ilgi nedeniyle Fürth halkına teşekkür etti.