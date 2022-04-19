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Fürth’e kadınlar arası dostluk ağacı dikilecek

#Fürth#Stadpark#AVRUPADAN HABER
Fürth’e kadınlar arası dostluk ağacı dikilecek

Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, göçün 60’ıncı yılı nedeniyle 1 Mayıs’ta Fürth, Stadpark’a kadın dayanışmasının göstergesi olarak bir tane Türk meşe ağacı dikecek.

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Kadınlar Kulübü, Tema Vakfı aracılığıyla Türk-Alman Dostluk Ormanı için Konya/Derebentteke köyü yakınlarına on bin meşe fidanı hediye etmiş, Mart 2019’da Nürnberg Belediyesi ile kadınlar arası dayanışmayı ve Türk-Alman Dostluğunu simgeleyen sembolik bir meşe fidanını Schuckertpark’a dikmişti. Yine 2019’da bu kez kardeş kent Antalya Muratpaşa’da yine Nürnberg Belediyesi ile birlikte ‘Kadınlar Anıtı’nın içinde olduğu parka törenle meşe ağacı dikilmişti. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Kadınlar Kulübü Onursal Başkanı Gülseren Suzan Menzel, meşe fidanını kadınlar arası dostluk sembolü olarak gelecek kuşaklara bıraktıklarını söyledi. Menzel, “Torunlarımız, ‘Büyük annelerimiz burada neler yapmış’ dediklerinde, görebilecekleri, kalıcı, herkese açık bir miras bırakıyoruz” dedi. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Sevtap Oygün meşe ağacının dikilişinde Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ile Fürth Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung’un da bulunacağını söyledi.

Fürth’e kadınlar arası dostluk ağacı dikilecek

Fürth’e kadınlar arası dostluk ağacı dikilecek

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#Fürth#Stadpark#AVRUPADAN HABER

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