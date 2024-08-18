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Fürth Müslüman mezarlığı temizlendi

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#Almanya#Müslüman Mezarlığı#AVRUPADAN HABERLER
Fürth Müslüman mezarlığı temizlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 09:52

Almanya’nın Fürth kentindeki Müslüman mezarlığında kapsamlı bir genel temizlik yapıldı.

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Fürth DİTİB Mevlana Cami Başkanı Refet Avcı ve cami imamı Seyfettin Çoban’ın girişimiyle başlatılan mezarlık temizliğine, memleketlerine tatile gitmeyen ya da geç tatile gidecek vatandaşlarımız katıldı. Başkan Avcı, “Başta sahipsiz kardeşlerimizin mezarları olmak üzere tüm mezarların üzeri büyümüş zararlı otlardan arındırıldı, mezarlara giden ara yollar temizlendi. Mezar taşlarındaki silinmiş yazılar yenilendi. Bozulan, devrilen mezar taşları tekrar düzenli hale getirilerek aramızdan ayrılan değerli Müslüman kardeşlerimize vefa vazifemizi yerine getirdik. Cami yönetimim adına, mezarlık temizliğine katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mezarlıkta metfun olan kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Fürth Müslüman mezarlığı temizlendi

Fürth Müslüman mezarlığı temizlendi

 

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#Almanya#Müslüman Mezarlığı#AVRUPADAN HABERLER

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