Fürstenwalde İslam Merkezi yasaklandı

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Bu sabah erken saatlerden itibaren IZF bürolarında ve bazı yöneticiler ile üyelerin özel konutlarında aramalar yapılırken, Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, IZF’yi yasakladıklarını açıkladı. Dernek konumundaki IZF’nin Hamas güdümlü faaliyetlerde bulunduğu ve bu nedenle yasaklandığı açıklandı. Öte yandan bu yıl temmuz ayında yasaklanan Hamburg İslam Merkezi’nin (IZH) hakkında sınır dışı kararı verilen Başkanı Mohammad Hadi Mofatteh’in Almanya’yı terk ettiği de açıklandı. Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Mofatteh’in önümüzdeki 20 yıl içinde Almanya’ya dönmesi halinde kendisini cezaevinde bulacağını söyledi.