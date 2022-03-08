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Furkan Kudat son yolculuğuna uğurlandı!

#Almanya-Türkiye#Furkan Kudat Son Yolculuğuna Uğurlandı!#AVRUPADAN HABERLER
Furkan Kudat son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta hayatını kaybeden, Nürnberg’in sevilen ve sayılan iş insanlarından, IGMG Kuzey Bavyera yöneticilerinden Mardinli Murat Kudat’ın oğlu Furkan Kudat, IGMG Nürnberg şubesinde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul’da toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

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BEYNİNDE ur teşhisi konulduktan sonra tedavi gören ancak amansız hastalığa yenik düşen 23 yaşındaki Furkan Kudat, başta IGMG olmak üzere Genç MÜSİAD‘da da çeşitli görevlerde bulunmuştu. Cenazeye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve SPD Bavyera Eyalet milletvekili Arif Taşdelen, Furkan Kudat’ın görev aldığı kuruluşlardaki arkadaşları, aile dostları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Cenaze namazını daha önce Nürnberg’de görev yapmış olan Ahmet Basri Hoca kıldırarak Furkan Kudat için helallik istedi. Daha sonra Kudat Ailesi vatandaşlarımızın taziye dileklerini kabul ettiler.

Furkan Kudat son yolculuğuna uğurlandı

Furkan Kudat son yolculuğuna uğurlandı



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#Almanya-Türkiye#Furkan Kudat Son Yolculuğuna Uğurlandı!#AVRUPADAN HABERLER

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