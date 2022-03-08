Furkan Kudat son yolculuğuna uğurlandı!

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BEYNİNDE ur teşhisi konulduktan sonra tedavi gören ancak amansız hastalığa yenik düşen 23 yaşındaki Furkan Kudat, başta IGMG olmak üzere Genç MÜSİAD‘da da çeşitli görevlerde bulunmuştu. Cenazeye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve SPD Bavyera Eyalet milletvekili Arif Taşdelen, Furkan Kudat’ın görev aldığı kuruluşlardaki arkadaşları, aile dostları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Cenaze namazını daha önce Nürnberg’de görev yapmış olan Ahmet Basri Hoca kıldırarak Furkan Kudat için helallik istedi. Daha sonra Kudat Ailesi vatandaşlarımızın taziye dileklerini kabul ettiler.

