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Fuhuş çetelerinin yeni yöntemi

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#Fuhuş#İnsan Kaçakçılığı#Avrupa
Fuhuş çetelerinin yeni yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 09:32

Almanya'da yayınlanan yeni bir rapor, Çinli kadınların Avrupa'ya kaçak yollarla getirilerek fuhuş sektöründe çalıştırıldığını ortaya koydu. Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Polis tarafından hazırlanan "2024 Kaçakçılık Suçları Raporu"na göre, son bir yılda özellikle Çinli kadınların hedef alındığı yeni bir insan kaçakçılığı yöntemi yaygınlaşıyor.

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Suç örgütleri, Çinli kadınları genellikle AB ülkelerinden alınan sahte belgelerle Almanya'ya sokuyor. Bu belgeler, kalış için geçerli olsa da çalışma izni vermiyor. Bazıları ise Balkan ülkeleri gibi vize muafiyeti olan bölgeler üzerinden geliyor. Yerel aracılar, buradan Almanya'ya geçişi organize ediyor.

Almanya'ya ulaşan kadınlar, "termin daireleri" adı verilen ve günlük fuhuş hizmeti sunulan evlere yerleştiriliyor. Çetelerle iletişim, şifreli mesajlaşma grupları üzerinden sağlanıyor. Kadınların, genellikle Çinli olan "işverenler" ile sözde anlaşmalı çalıştıkları lanse ediliyor.

Kadınlar, barınma ve kaçak kalmaları için gereken desteği sağlayan çetelerin kontrolü altında. Kadınlar kazançlarının yüzde 50'sini bu gruplara vermek zorunda kalıyorlar. Ayrıca fiyatlandırma, müşteri bulma ve muhasebe işleri tamamen çetelerin elinde.

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Rapora göre, 2024'te Almanya'da bu alandaki kaçakçılık vakaları bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 7 bin 954'e yükseldi. Oturum yasası kapsamında yabancıların kaçak getirilmesinden 7 bin 607 şüpheli tespit edildi. Bu, yüzde 6,3'lük bir artış anlamına geliyor. Buna karşın, Almanya'ya yasa dışı göçte düşüş yaşandı. Bunun nedeni olarak, Ekim 2023'ten bu yana Sırbistan'ın sınır kontrollerini sıkılaştırması gösterildi.

Fotopraf: Andreas Arnold/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

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#Fuhuş#İnsan Kaçakçılığı#Avrupa

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