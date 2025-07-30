Fuhuş çetelerinin yeni yöntemi

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Suç örgütleri, Çinli kadınları genellikle AB ülkelerinden alınan sahte belgelerle Almanya'ya sokuyor. Bu belgeler, kalış için geçerli olsa da çalışma izni vermiyor. Bazıları ise Balkan ülkeleri gibi vize muafiyeti olan bölgeler üzerinden geliyor. Yerel aracılar, buradan Almanya'ya geçişi organize ediyor.

Almanya'ya ulaşan kadınlar, "termin daireleri" adı verilen ve günlük fuhuş hizmeti sunulan evlere yerleştiriliyor. Çetelerle iletişim, şifreli mesajlaşma grupları üzerinden sağlanıyor. Kadınların, genellikle Çinli olan "işverenler" ile sözde anlaşmalı çalıştıkları lanse ediliyor.

Kadınlar, barınma ve kaçak kalmaları için gereken desteği sağlayan çetelerin kontrolü altında. Kadınlar kazançlarının yüzde 50'sini bu gruplara vermek zorunda kalıyorlar. Ayrıca fiyatlandırma, müşteri bulma ve muhasebe işleri tamamen çetelerin elinde.

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Rapora göre, 2024'te Almanya'da bu alandaki kaçakçılık vakaları bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 7 bin 954'e yükseldi. Oturum yasası kapsamında yabancıların kaçak getirilmesinden 7 bin 607 şüpheli tespit edildi. Bu, yüzde 6,3'lük bir artış anlamına geliyor. Buna karşın, Almanya'ya yasa dışı göçte düşüş yaşandı. Bunun nedeni olarak, Ekim 2023'ten bu yana Sırbistan'ın sınır kontrollerini sıkılaştırması gösterildi.

Fotopraf: Andreas Arnold/dpa, Sebastian Gollnow/dpa