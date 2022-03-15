FSV Duisburg’a yeni hoca!

LİGİN alt sıralarında adeta kâbus dolu günler geçiren Oberliga ekibi FSV Duisburg, son dört maçında topladığı on puanla rahat bir nefes aldı. Spvgg.Sterkrade Nord, ETB SW Essen ve FC Kray maçlarını başarılı futboluyla kazanmasını bilen FSV Duisburg, 20’nci hafta maçında hafta sonu deplasmanda karşılaştığı DJK Teutonla St.Tönis ile 0-0 berabere kaldı. Son dört maçta on puanı hanesine yazdıran FSV Duisburg, 20’nci hafta sonunda 20 puanla, 23 takımın mücadele ettiği ligde 15’inci sıraya yükseldi. FSV Duisburg, 20 Mart Pazar günü sahasında Turu Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.
‘ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARI VAR’
Pazar günü DJK Teutonla St.Tönis ile FSV Duisburg arasında oynanan lig maçını saha kenarından izleyen Dirk Pusch, yeni takımı FSV Duisburg ile ilgili olarak “Daha önce birkaç maçını izledim, çok yetenekli oyuncuları var. Tabeladaki yeri, gerçek yerinin olmadığını düşünüyorum. Birlikte çalışarak FSV Duisburg’u , üst sıralara taşıyacağız“ dedi.