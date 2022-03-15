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FSV Duisburg’a yeni hoca!

#Almanya#FSV Duisburg#Ingo Christ
FSV Duisburg’a yeni hoca

Almanya’nın Duisburg kentinde bulunan ve Niederrhein Bölgesi Oberliga’da mücadele eden FSV Duisburg’da yüzler gülmeye başladı.

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LİGİN alt sıralarında adeta kâbus dolu günler geçiren Oberliga ekibi FSV Duisburg, son dört maçında topladığı on puanla rahat bir nefes aldı. Spvgg.Sterkrade Nord, ETB SW Essen ve FC Kray maçlarını başarılı futboluyla kazanmasını bilen FSV Duisburg, 20’nci hafta maçında hafta sonu deplasmanda karşılaştığı DJK Teutonla St.Tönis ile 0-0 berabere kaldı. Son dört maçta on puanı hanesine yazdıran FSV Duisburg, 20’nci hafta sonunda 20 puanla, 23 takımın mücadele ettiği ligde 15’inci sıraya yükseldi. FSV Duisburg, 20 Mart Pazar günü sahasında Turu Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

FSV Duisburg’a yeni hoca
TAKIM PUSCH’A EMANET
Geçen şubatta teknik direktörü Bartosz Maslon’un görevinden ayrılmasının ardından FSV Duisburg lig maçlarına, yardımcı antrenör Ingo Christ ve Kulüp Başkanı Erol Ayar yönetiminde çıktı. FSV Duisburg Kulübü, geçmişte Almanya 2.Ligi’nde Rott-Weiss Essen ve Wuppertal SV formasıyla 321 maçta forma giyen 60 yaşındaki teknik direktör Dirk Pusch’u takımın başına getirdi. En son Oberliga ekiplerinden olan Germania Ratingen’i çalıştıran Dirk Pusch’un yardımcılığını, Ingo Christ’ın yapacağı açıklandı.

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‘ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARI VAR’
Pazar günü DJK Teutonla St.Tönis ile FSV Duisburg arasında oynanan lig maçını saha kenarından izleyen Dirk Pusch, yeni takımı FSV Duisburg ile ilgili olarak “Daha önce birkaç maçını izledim, çok yetenekli oyuncuları var. Tabeladaki yeri, gerçek yerinin olmadığını düşünüyorum. Birlikte çalışarak FSV Duisburg’u , üst sıralara taşıyacağız“ dedi.

FSV Duisburg’a yeni hoca
‘SON HAFTALAR İŞİ NETİCELER ALIYORUZ AMA...’
FSV Duisburg’un ligdeki durumunu ve takımın başına getirilen yeni hoca Dirk Pusch ile ilgili FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar, “Son haftalar iyi neticeler alıyoruz, ama yorulduk. Artık takım yeni hocamıza emanet, biz diğer yapmamız gerekenlere bakacağız. Hocamız Dirk Pusch, 2. ligde futbol oynamış, çok tecrübeli bir teknik adam. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum“ değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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#Almanya#FSV Duisburg#Ingo Christ

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