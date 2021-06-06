FSV Duisburg kadrosunu güçlendirdi!

Alman 5. Futbol Ligi Oberliga Niederrhein bölgesinde mücadele eden Türk takımı FSV Duisburg eski Süper Lig futbolcusu ve U 21 Genç Türk Milli Takımı oyuncusu 29 yaşındaki Nurettin Kayaoglu'nu transfer ederek yeni sezon için kadrosunu güçlendirdi. Yedi sene Türkiye 'de çeşitli kulüplerde ve Süper Lig takımlarından Kayserispor' da futbol oynayan eski Genç Milli futbolcu oynadığı altı milli maçta bir gol attı.

Duisburg doğumlu olan, 182 cm boyunda ve sol kanat oyuncusu Kayaoglu doğduğu şehirde tekrar futbol oynamak güzel bir duygu. Burada ailem, çevrem ve arkadaşlarım var. Onlara yakın olduğum için çok sevinçliyim. Bunu gerçekleştiren FSV Duiburg takımına teşekkür ediyorum. Bende takımım için var olan gücümü ortaya koymaya hazırım" dedi.

FSV Duisburg Kulübü başkanı Erol Ayar, "Bizim sol açık bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Bu açığı Nurettin'le doldurduğumuz için çok sevinçliyim.

O hem iyi bir futbolcu hemde çok iyi bir insan. Çevremizde böyle birine daha rastlanmadık" diye konuştu.