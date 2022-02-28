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FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Essen'i devirdi!

#Oberliga#FSV Duisburg#AVRUPADAN HABERLER
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan ve Niederrhein Bölgesi Oberliga'da mücadele veren FSV Duisburg, ligin 19'uncu hafta maçında deplasmanda karşılaştığı ETB Schwarz Weiss Essen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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Duisburg şehrinde Türkler tarafından kurulan FSV Duisburg kulübü'nün Oberliga Niederrhein'de mücadele eden a takımı, Essen'in köklü ekiplerinden olan ETB Schwarz Weiss Essen ile Uhlenkrug Stadı'nda karşı karşıya geldi.

FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi
FSV Duisburg'un teknik direktörü Bartosz Maslon'un geçen hafta görevinden ayrılmasının ardından ETB Schwarz Weiss Essen karşısında takımı, yardımcı antrenör Ingo Christ ve kulüp başkanı Erol Ayar yönetti. Kendisi de eski amatör futbolcu olan ve kulüpte futbol koordinatörü gibi görevlerde de bulunan başkan Erol Ayar, saha kenarında takımın antrenörü Ingo Christ'e destek oldu.
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip FSV Duisburg, henüz maçın 2'inci dakikasında Nermin Badnjevic'in attığı şık golle öne geçti.
Oldukça çekişmeli geçen maçta FSV Duisburg, golden sonrada oyuncusu Karoj Sindi ile sol kanattan başlattığı ataklarla rakibine zor anlar yaşattı. Teknik direktörlüğünü Suat Tokat'ın yaptığı ve bir çok Türk kökenli futbolcunun da forma giydiği ev sahibi ETB Schwarz Weiss Essen, ilk devrenin son bölümünde oyunda dengeyi kursa da, eşitliği sağlayacak golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk devresi, FSV Duisburg'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi

Karşılaşmanın ikinci devresinin de büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken, maçın 64'üncü dakikasında Nermin Badnjevic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ren Ishizaki, topu kaleciye nişanladı. Karşılaşmanın 80'ninci dakikasından sonra FSV Duisburg kalesine adeta yüklenen ev sahibi ETB Schwarz Weiss Essen'in gol ayakları, günün başarılı ismi olan FSV Duisburg kalecisi Seiya Ihara'yı geçmeyi başaramadı. Yarısı FSV Duisburg taraftarı olan 378 futbol sevenin tribünlerden takip ettiği karşılaşmada başka gol olmayınca FSV Duisburg, 2'inci dakikada bulduğu golle önemli üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi
FSV Duisburg galibiyetini, başkan Erol Ayar'ın öncülüğünde tribünlerde bulunan yaklaşık 150 taraftarıyla üçlü çekerek kutladı.
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi
FSV Duisburg, elde ettiği galibiyetin ardından 16 puanla ligin 19. sırasında yer buldu. ETB Schwarz Weiss Essen ise, 26 puanla ligin 12'inci sırasında yer aldı. Pazar günü sahasında FSV Duisburg, 18 puanla 15'inci sırada bulunan FC Kray'ı ağırlayacak.
FSV Duisburg deplasmanda ETB Schwarz Weiss Esseni devirdi
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan FSV Duisburg Kulübü başkanı Erol Ayar, "Önemli oyuncularımız olan Nurettin Kayaoğlu ve Robin Riebling'in eksikliğine rağmen, güçlü rakibimizi deplasmanda mağlup ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Ayar, "Takım iyi bir futbol oynadı ve galibiyeti hak etti. Daha fazla gol de atabilirdik, ama olmadı. Bizim için önemli olan 3 puanı aldık, bunun içinde çok mutluyuz. Ligde kalma mücadelemiz sürecek ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Pazar günü zorlu FC Kray maçımız var, galip gelerek bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz“ diye konuştu.

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#Oberliga#FSV Duisburg#AVRUPADAN HABERLER

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