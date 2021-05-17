Fritz Keller istifa etti

FEDERASYON başkanlığını ise Federal Meclis seçimlerine kadar geçici olarak amatörlerde Rainer Koch ve profesyonellerde ise Peter Peters üstlenecek. Ancak yeni dönemde kimin başkan olacağı ise henüz belli değil. Keller, dünyanın en büyük spor federasyonu olan DFB’nin başkanlığını sadece 598 gün yürütebildi. Başkanlığı döneminde federasyon içinde güç savaşları yaşandı. Bunun yanı sıra bazı DFB’li yöneticiler hakkında vergi kaçırma iddialarıyla soruşturmalar yürütüldü. Keller’den önce de Wolfgang Niersbach ve Reinhard Grindel istifa etmek zorunda kalmıştı.