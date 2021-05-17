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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 17.05.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Fritz Keller istifa etti

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Fritz Keller istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Fritz Keller istifa etti. Keller, Başkan Yardımcısı Rainer Koch’u nazi yargıcına benzetmesinden sonra eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

FEDERASYON başkanlığını ise Federal Meclis seçimlerine kadar geçici olarak amatörlerde Rainer Koch ve profesyonellerde ise Peter Peters üstlenecek. Ancak yeni dönemde kimin başkan olacağı ise henüz belli değil. Keller, dünyanın en büyük spor federasyonu olan DFB’nin başkanlığını sadece 598 gün yürütebildi. Başkanlığı döneminde federasyon içinde güç savaşları yaşandı. Bunun yanı sıra bazı DFB’li yöneticiler hakkında vergi kaçırma iddialarıyla soruşturmalar yürütüldü. Keller’den önce de Wolfgang Niersbach ve Reinhard Grindel istifa etmek zorunda kalmıştı.

 

 

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