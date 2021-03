BERLİN Belediye Başkanı Michael Müller ile yaptığı video görüşmesinden sonra açıklamada bulunan Söder, pazartesi günü yapılacak korona zirvesinde tüm ülke için bağlayıcı nitelikte ortak karar çıkması talebinde bulundu: “Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 100’ü geçmesi durumunda eski sıkı önlemlere geri dönmeliyiz. Her bölgede farklı olan uygulamaya anlayış göstermek zor, frene sert basmalıyız. Temin edebileceğimiz her aşıya acilen ihtiyacımız var. Bu nedenle her ikimiz de Rus aşısı Sputnik’e onay verilmesinden yanayız. Sputnik güvenilir aşılar arasında, hatta onay verilenlerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fazla oyalanmadan uygulamaya geçmeliyiz.”

Söder, ayrıca AB dışına aşı ihracatına yasak getirilmesini istedi. Diğer yandan AstraZeneca aşısına AB İlaç Ajansı EMA tarafından yeniden onay verilmesinin ardından Bavyera’da aşılamaya kaldığı yerden devam edileceği bildirildi.