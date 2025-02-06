Freising’de kalpleri fetheden konser

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“KÜLTÜRÜMÜZÜN ve ruhumuzun sesi olan Türk Halk Müziği konserimiz, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü niteliğindeydi. Türk Halk Müziği, yüzyıllardır insan ruhuna dokunan, özlemi, sevdaları ve umutları dile getiren bir mirastır. Sazın tellerinden dökülen ezgiler, yalnızca notalar değil, aynı zamanda duyguların tercümanıdır. Bağlama, cura, kaval, davul ve zurna gibi enstrümanlarla hayat bulan bu müzik sadece kulağa değil, kalbe ve ruha da hitap eder. Bu konserimizde müziğin birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Farklı geçmişlerden gelen insanların aynı ezgilerde buluşması, müziğin sınırları aşan evrensel dilini bir kez daha gösterdi.”

