Freising’de kalpleri fetheden konser

Tevfik ŞENDÖL / FREISING
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:51
Almanya’nın Freising kentinde düzenlenen ‘Gönülden Gönüle Türk Halk Müziği Konseri’ büyük ilgi gördü. Etkinliğin mimarı olan Türk Halk Müziği Korosu yönetmeni İsmail Yaşartaş, konserin sadece bir müzik etkinliği olmadığını, aynı zamanda Türk kültürünü yaşatma ve paylaşma adına önemli bir buluşma olduğunu vurguladı:
“KÜLTÜRÜMÜZÜN ve ruhumuzun sesi olan Türk Halk Müziği konserimiz, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü niteliğindeydi. Türk Halk Müziği, yüzyıllardır insan ruhuna dokunan, özlemi, sevdaları ve umutları dile getiren bir mirastır. Sazın tellerinden dökülen ezgiler, yalnızca notalar değil, aynı zamanda duyguların tercümanıdır. Bağlama, cura, kaval, davul ve zurna gibi enstrümanlarla hayat bulan bu müzik sadece kulağa değil, kalbe ve ruha da hitap eder. Bu konserimizde müziğin birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettik. Farklı geçmişlerden gelen insanların aynı ezgilerde buluşması, müziğin sınırları aşan evrensel dilini bir kez daha gösterdi.”‘MEMLEKETTEN BİR ESİNTİ’
“Almanya
’da böyle bir konser
gerçekleştirmiş olmak bizim için ayrıca anlamlıydı. Gurbette yaşayan insanlarımız için Türk Halk Müziği, vatan hasretini bir nebze olsun dindiren ve memleketten bir esinti getiren bir dosttur.”
Konser boyunca seyirciler, halk müziğinin coşkulu ezgileriyle duygusal anlar yaşarken, hep bir ağızdan söylenen türküler unutulmaz anlara sahne oldu. Freising
’de kültür mirasımızı yaşatan bu anlamlı etkinlik, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.