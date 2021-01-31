MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFrederiksen’i tehdit eden kişi tutuklandı
GeriAvrupa Frederiksen’i tehdit eden kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 31.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Frederiksen’i tehdit eden kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Frederiksen’i tehdit eden kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Danimarka’da sosyal medya üzerinden Başbakan Mette Frederiksen’i tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KUZEY Jylland polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Frederiksen’e yönelik tehditlerde bulunan 26 yaşındaki erkek şüpheli, 28 Ocak Perşembe akşamı Hobro kasabasındaki evinde gözaltına alındı. Zanlı, ‘tehdit’ suçlamasıyla Aalborg Şehir Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelinin cezaevine gönderilmesine ve 4 hafta sonra yeniden hakim karşısına çıkarılmasına hükmetti. Zanlının, tehdit ettiği kişinin başbakan olması gerekçesiyle işlediği suçtan verilecek cezanın iki katına çıkarılabileceği kaydedildi. Danimarka’da geçen hafta düzenlenen koronavirüs önlemleri karşıtı gösteride de Frederiksen’in maketini yaktıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanmıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle