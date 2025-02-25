Fransız peynirlerinde E-koli bakterisi! 2-7 gün içinde...

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Bakteri, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu ürünlerin tüketilmesi durumunda 2-7 gün içinde ateşli mide-bağırsak rahatsızlıkları ve hatta kanamalı enfeksiyonlar görülebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklarda böbrek komplikasyonları riski bulunuyor. ‘lebensmittelwarnung.de’ye göre peynir ürünleri Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Saarland, Schleswig-Holstein, Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern’de satıldı. Etkilenen ürünleri satın alan tüketicilerin, bu peynirleri kesinlikle tüketmemesi çağrısı yapıldı. Ürünlerin satın alındığı mağazaya iade edilmesi halinde ücretin iade edileceği belirtildi.
ETKİLENEN ÜRÜNLERDE KİMLİK NUMARASI BULUNUYOR
Toplatma kararı, farklı son kullanma tarihlerine sahip çeşitli peynir türlerini kapsıyor. Tüm etkilenen ürünlerin üzerinde “FR25.155.001UE” kimlik numarası bulunuyor. Tüketicilerin özellikle aşağıdaki ürünlere dikkat etmesi gerekiyor:
Morbier Jean Perrin AOP
Morbier Tradition Emotion
Raclette-Teller Bünderfleisch
Raclette-Teller Rohmilch
Raclette-Teller N/Pf/Se
Assiette nature Morbier moutarde
Morbier AOP
Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Sortiment Delta Fleisch Nr. 1
Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau Saison
Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Europa
Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau AOC Delta Fleisch
Grün Kodu: FR25.155.001UE
Üretici: Fromagerie Perrin, Frankreich