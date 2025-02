Fransız peynirlerinde E-koli bakterisi! 2-7 gün içinde...

Haberin Devamı

Bakteri, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu ürünlerin tüketilmesi durumunda 2-7 gün içinde ateşli mide-bağırsak rahatsızlıkları ve hatta kanamalı enfeksiyonlar görülebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklarda böbrek komplikasyonları riski bulunuyor. ‘lebensmittelwarnung.de’ye göre peynir ürünleri Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Saarland, Schleswig-Holstein, Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern’de satıldı. Etkilenen ürünleri satın alan tüketicilerin, bu peynirleri kesinlikle tüketmemesi çağrısı yapıldı. Ürünlerin satın alındığı mağazaya iade edilmesi halinde ücretin iade edileceği belirtildi.

Haberin Devamı

ETKİLENEN ÜRÜNLERDE KİMLİK NUMARASI BULUNUYOR

Toplatma kararı, farklı son kullanma tarihlerine sahip çeşitli peynir türlerini kapsıyor. Tüm etkilenen ürünlerin üzerinde “FR25.155.001UE” kimlik numarası bulunuyor. Tüketicilerin özellikle aşağıdaki ürünlere dikkat etmesi gerekiyor:

Morbier Jean Perrin AOP

Morbier Tradition Emotion

Raclette-Teller Bünderfleisch

Raclette-Teller Rohmilch

Raclette-Teller N/Pf/Se

Assiette nature Morbier moutarde

Morbier AOP

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Sortiment Delta Fleisch Nr. 1

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau Saison

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Europa

Morbier Skin Jean Perrin in der Käseplatte Plateau AOC Delta Fleisch

Grün Kodu: FR25.155.001UE

Üretici: Fromagerie Perrin, Frankreich