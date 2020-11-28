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Haber Giriş: 28.11.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Fransız kulübü Nantes'a Maradona karikatürü tepkisi

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Fransız kulübü Nantes'a Maradona karikatürü tepkisi
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Futbol efsane Diego Maradona'nın vefatı sonrası tüm dünyadan paylaşımlar gelmeye devam ederken, Fransız kulübü Nantes'ın Maradona karikatürü çok eleştirildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata veda eden Diego Maradona'nın ölümü tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Maradona'nın beklenmedik vefatı sonrası ülkemiz de dahil olmak üzere neredeyse dünyadaki bütün kulüplerden Arjantinli efsane için paylaşımlar yapılmıştı.

Fransız kulübü Nantes da dün Maradona içerikli bir paylaşım yaptı. Paylaşımda yer alan karikatürde geçtiğimiz yıl uçak kazasında vefat eden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve çarşamba günü hayata gözlerini yuman Diego Maradona'nın 'cennette' kavuşması konu edildi.

Fransız kulübü Nantesa Maradona karikatürü tepkisi
Karikatüre büyük tepki

Bu karikatür sonrası Nantes kulübüne tepki yağdı. Tepkilerin nedeni ise Sala'nın ölümünden sonra Nantes'ın Cardiff City'den para istemesi ve Maradona'yla birlikte bir paylaşım yapılarak etkileşim için kullanılması gösterildi.

Cardiff'ten transfer parası istemişti

Sala, Cardiff'e transferi için İngiltere'ye giderken içinde bulunduğu uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve talihsiz futbolcu da hayatını kaybetmişti. Bu trajik ölüm sonrası Nantes'ın Cardiff'ten transfer parası istemesi ve konuyu FIFA'ya taşıması çok tepki çekmişti.

Karikatüre gelen tepkilerde Nantes'ın ölümüne rağmen üzerinden para kazanmaya çalıştığı Sala'nın ve efsane futbolcu Maradona'nın ölümü kullanılarak etkileşim elde edilmeye çalışılması eleştirildi.

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