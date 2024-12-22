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Fransız kulübü Fc Rouen resmen Tarkan Ser’in

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#AVRUPADAN HABER#FC Rouen#Robert Diochon Stadı
Fransız kulübü Fc Rouen resmen Tarkan Ser’in
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 20:42

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi döneminde Futbol A.Ş. yönetim kurulunda görev yapan iş insanı Tarkan Ser Fransa’nın 1899’da kurulan Fransa’nın köklü kulüplerinden FC Rouen takımını satın aldı

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FRANSA 3. Ligi’nde mücadele eden FC Rouen Kulübü’nün yeni sahibi resmen Türk iş adamı Tarkan Ser oldu. Geçtiğimiz yaz başladığı satın alma işlemlerini tamamlayan Ser, kulübün halen 7 milyon Euro olan yıllık bütçesini gelecek sene 20 milyon Euro’ya çıkararak takımı şampiyonluğa oynatacağını duyurdu.
Ser’in bu açıklamaları FC Rouen taraftarlarında büyük heyecan yaratırken, takımın 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Lille ile yapılan ve 1-0 kaybedilen Fransa Kupası maçında tribünlere, ‘Merci Tarkan Ser (Teşekkürler Tarkan Ser)’ yazılı pankart asıldı. Geçmişte Beşiktaş Kulübü’nde yöneticilik yapan Ser, FC Rouen’in 1899 yılında kurulan köklü bir kulüp olduğuna dikkat çekerek, “Orta vadede hedefimiz kulübü Fransa 1. Ligi’ne yükseltmek” dedi.

Fransız kulübü Fc Rouen resmen Tarkan Ser’in
FC Rouen takımı taraftarları Lille maçı öncesi tribünlere “Merci Tarkan Ser” pankartı astı. Fransız taraftarlar ayrıca “Turquie” diye tezahürat yaptı.

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Ligde 9. sırada
Fransa’nın Rouen kentinin takımı olan FC Rouen, 14. haftası geride kalan Fransa 3. Ligi’nde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 18 puanla 9. sırada yer alıyor.
Maçlarını 8.372 kişi kapasiteli Robert Diochon Stadı’nda oynayan FC Rouen’in güncel kadro değeri 3.53 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fransız kulübü Fc Rouen resmen Tarkan Ser’in
Tarkan Ser kimdir?
Tarkan Ser, 1971 yılında Kuşadası’nda dünyaya gelmiş ve eğitim hayatına Fransa’da devam etmiştir. Havacılık sektöründe adını duyuran Ser, Black Eagle Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek sektördeki liderliğini pekiştirmiştir. İngilizce ve Fransızca dillerini iyi derecede bilen Tarkan Ser, uluslararası alanda iş dünyasına yön veren önemli bir isim olarak tanınmaktadır.

Tarkan Ser, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş ve Ahmet Nur Çebi yönetiminde yöneticilik yapmıştır. Özellikle Beşiktaş’a yaptığı ücretsiz uçak desteği ile bilinen Ser, bu hamleleriyle Beşiktaş Başkanlık seçimlerinde adaylık potansiyelini güçlendirmiştir. Ser, 27 Aralık 2023’te Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu kararı sosyal medya üzerinden duyurmuştur.

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#AVRUPADAN HABER#FC Rouen#Robert Diochon Stadı

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