Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil edem koreografi düzenledi. Meydanda hazırladıkları koreografiyi müzik eşliğinde sergileyen esnaflar, tek tek siyah şemsiyelerini açıp yere yattı. Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.