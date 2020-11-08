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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

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Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto
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Fransa’nın Toulouse kentindeki Capitole Meydanı’nda bir araya gelen bine yakın esnaf, hükümetin korona virüs salgını nedeniyle ‘temel ihtiyaç satmayan’ işletmeleri kapatmasına tepki gösterdi.

Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil edem koreografi düzenledi. Meydanda hazırladıkları koreografiyi müzik eşliğinde sergileyen esnaflar, tek tek siyah şemsiyelerini açıp yere yattı. Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.

Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

Fransız esnaflardan kendi cenazelerini temsil eden protesto

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