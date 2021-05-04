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Avrupa
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 04.05.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Fransa’nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü ÖLÜ SAYISI

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Fransa’nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü ÖLÜ SAYISI

Fransa’nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesinde 3 farklı yerde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d’Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü. Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti. Briançon’dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.

BÖLGEDE 2 ÇIĞ DAHA DÜŞTÜ
Aynı bölgedeki l’Ailefroide ve Valjouffrey’de de çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

 

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