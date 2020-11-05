Fransa’nın ‘Bozkurtlar’ kararına tepki: ‘Bugüne kadar hiçbir zaman...’

FEDERASYON Başkanı Orhan İlhan imzalı açıklamada, son günlerde Fransa’da demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından üzücü ve endişe verici gelişmelerin yaşandığı belirtildi. “Fransa Türk Federasyonu ve bağlı kuruluşlar kurulduğu günden bu güne kadar hiçbir surette yasaların dışına çıkmadı, hiçbir suça ve hukuksuzluğa meyletmemiş, toplum düzenini bozacak, barış ve kardeşliğe gölge düşürecek hiçbir eylemin içinde bulunmamıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Fransa’daki Türk toplumunun Fransız toplumuyla samimi kardeşlik içerisinde, Fransa yasalarına sonuna kadar bağlı kalarak, devlet yetkilileriyle iyi ilişkiler kurduğuna ve faaliyetlerini tamamen demokratik zeminde yürüttüğüne işaret edildi.

‘SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ’

Teşkilat mensupları ve Fransa’daki Türk vatandaşlarına tahriklere kapılmamaları, provokasyonlar karşısında dikkatli olmaları, huzur, barış ve güvenliği bozacak davranışlardan uzak kalmaları çağrısında bulunulan açıklamada, şöyle denildi: “Herkes emin olsun ki, biz Fransa Türk Federasyonu olarak gelişmeleri yakından takip ederek derneklerimizin ve vatandaşlarımızın haklarını demokratik hukuk zemini içerisinde sonuna kadar savunacağız ve demokrasinin, özgürlüğün, kardeşliğin ve eşitliğin bayraktarlığını yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Fransa hükümetine ve siyasilerine güvenimiz tamdır, aklıselimle hareket edeceğine ve Fransa Anayasası’na bağlı kalacaklarına yürekten inanıyoruz.”