Fransa’dan Tayland’a Uygur tepkisi: ‘Uluslararası taahhüde aykırı’

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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fransa, Avrupalı ortaklarla atılan adımlara rağmen Tayland makamlarının Uygur toplumundan 40 kişiyi Çin’e sınır dışı etme kararından derin üzüntü duyuyor” ifadesi kullanıldı. Bu kararın, “geri gönderme ilkesine ve Tayland’ın uluslararası taahhütlerine aykırı olduğu” belirtilen açıklamada, Fransa’nın dünya genelinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesine olan bağlılığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya da Tayland’dan 40 Uygur Türkü’nün sınır dışı edilmesini kınamıştı.