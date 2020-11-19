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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa, Arşiv
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Fransa’dan sonra Almanya da ‘ülkücü hareket’i yasaklamaya hazırlanıyor

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Fransa’dan sonra Almanya da ‘ülkücü hareket’i yasaklamaya hazırlanıyor
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Almanya’da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti. Daha önce Fransa da ülkücü hareketin ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

FEDERAL Mecliste hükümeti oluşturan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği ‘Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak’ başlıklı önerge görüşüldü. Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa’da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkânların kullanılması çağrısında bulunuluyor. Almanya’da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan İçişleri Bakanlığı’nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fransa’dan sonra Almanya da ‘ülkücü hareket’i yasaklamaya hazırlanıyor

Fransa da kasım ayının başında Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki ülkücü hareketin faaliyetlerini yasaklamıştı. Fransa’nın bu kararı hem ülkede yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlardan hem de Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki çekmişti.

 

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