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Avrupa
AA / Fotoğraflar: ABACA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Fransa’dan otomobil sektörüne 8 milyar Euro destek

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Fransa’dan otomobil sektörüne 8 milyar Euro destek
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar Euro destek sağlanacağını bildirdi.

MACRON, Etaples semtinde bir fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın 2025’ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa’da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi. Salgının otomobil sektörünü çok etkilediğini ifade eden Macron, bu sektöre 8 milyar Euro destek sağlanacağını belirtti. Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin Euro ve şirketlere 5 bin Euro’nun yanı sıra hibritli araçlara 2 bin Euro indirim yapılacağını bildirdi. Macron, Fransız otomobil markası Renault’un 2022’ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini paylaştı. Renault’un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault’a 5 milyar Euro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.

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