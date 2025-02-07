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Fransa’dan Mayotte kararı!

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#Fransa#Mayotte Kararı#Mayotte Adası
Fransa’dan Mayotte kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 09:37

Fransa’da Ulusal Meclis, Fransız sömürgesi Mayotte Adası’nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarıyı kabul etti.

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Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda, Mayotte’da doğan çocukların Fransız vatandaşlığına erişimini sağlayan şartların sıkılaştırılmasını hedefleyen tasarı görüşüldü. Genel Kurulda yapılan oylamada, Cumhuriyetçiler (LR) Partisi’nin sunduğu tasarı 93’e karşı 162 oyla kabul edildi. Tasarı kapsamında, Mayotte’da doğan çocukların vatandaşlık alabilmeleri için anne ve babalarının Ada’da en az 3 yıl ikâmet etmiş olması şartı getirildi.
LR Partisi’nin sunduğu tasarının ilk versiyonunda, bu sürenin 1 yıldan fazla olması talep ediliyordu. Mevcut koşullarda, bölgede doğan bir kişinin Fransız vatandaşlığına erişebilmesi için yalnızca bir ebeveynin en az 3 ay Mayotte’da ikâmet etmiş olması gerekiyor. Tasarının, parlamento tarafından onaylanması için Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.

 

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#Fransa#Mayotte Kararı#Mayotte Adası

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