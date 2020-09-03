Fransa’dan 100 milyar euroluk korona teşvik paketi

BAŞBAKAN Jean Castex, yaptığı açıklamada söz konusu teşvik paketi ile istihdam oluşturmak, zor durumdaki işletmeleri kurtarmak ve ülkeyi 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizinden çıkarmanın hedeflendiğini ifade etti. Castex, önümüzdeki yıl 160 bin kişiyi istihdam etmeyi, işten çıkarmaların önüne geçmeyi ve 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ekonomik büyüme seviyelerini geri getirmeyi umduğunu belirtti. ‘Fransa’nın Yeniden Açılması’ şeklinde adlandırılan plan, binaların yenilenmesini ve emisyonları azaltmak için demiryolu kullanımını arttırmayı da içeriyor.

Öte yandan Fransa’da dün 7 bin 17 yeni korona virüs vakası tespit edilmişti. Avrupa’daki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Fransa’da artışa rağmen okullar yeniden açıldı ve yetkililer de çalışanları işe dönmeleri için teşvik ediyor.