Fransa’daki kilise saldırısında müebbet hapis

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ULUSAL basındaki haberlere göre, Paris Ağır Ceza Mahkemesi, Nice’deki Notre-Dame Kilisesi’ne bıçaklı saldırı düzenleyen Aioussaoui’nin yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bu saldırıda 3 kişiyi öldüren Tunuslu Aioussaoui’yi şartlı tahliye mümkün olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aioussaoui, Notre-Dame Kilisesi’nde 29 Ekim 2020’de gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı. Olay terör saldırısı kapsamına alınmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.