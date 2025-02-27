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Fransa’daki kilise saldırısında müebbet hapis

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#Fransa#Notre-Dame Kilisesi#Kilise Saldırısı
Fransa’daki kilise saldırısında müebbet hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:24

Fransa’da 2020’de ülkenin güneyindeki Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi’ne yönelik saldırısında 3 kişiyi öldüren Brahim Aioussaoui’ye müebbet hapis cezası verildi.

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ULUSAL basındaki haberlere göre, Paris Ağır Ceza Mahkemesi, Nice’deki Notre-Dame Kilisesi’ne bıçaklı saldırı düzenleyen Aioussaoui’nin yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bu saldırıda 3 kişiyi öldüren Tunuslu Aioussaoui’yi şartlı tahliye mümkün olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aioussaoui, Notre-Dame Kilisesi’nde 29 Ekim 2020’de gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı. Olay terör saldırısı kapsamına alınmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı da soruşturma başlatmıştı.

 

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#Fransa#Notre-Dame Kilisesi#Kilise Saldırısı

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