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Fransa’daki ilk Atatürk büstü törenle açıldı

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#ALMANYA#ATATÜRK#AVRUPADAN HABERLER
Fransa’daki ilk Atatürk büstü törenle açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 12:21

Fransa’da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Paris Trabzonlular Derneği öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

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YEE, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkıları ve Paris Trabzonlular Derneği’nin çabaları sonucunda, Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Atatürk büstünün açılışı için tören düzenlendi. Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur’un açılış konuşmasıyla başlayan törene, Türkiye ve Fransa’dan üst düzey diplomatlar, siyasetçiler, bürokratlar ve iş insanları katıldı. Törende, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Epinay Belediye Başkanı Herve Chevreau da yer aldı. Büyükelçi Demirer burada yaptığı konuşmada, Fransız komutan Charles de Gaulle’ün 1968 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Gaulle’ün Atatürk’e olan hayranlığını vurguladı. Demirer, bu önemli inisiyatifi hayata geçiren tüm kurumlara, özellikle Trabzonlular Derneği’ne teşekkür etti.

Fransa’daki ilk Atatürk büstü törenle açıldı

Paris Büyükelçisi Yunus Demirer

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Epinay-sur-Seine’deki Trabzonlular Derneği binasının önünde yer alan 1.1 metre uzunluğundaki beton kaide üzerinde yükselen, 80 santimetrelik bronz Atatürk büstü ile Türkiye’nin kültürel ve manevi mirasının korunması amaçlanıyor. Anıt, Fransa’daki ilk Atatürk büstü olma özelliğine sahip.

Fransa’daki ilk Atatürk büstü törenle açıldı


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#ALMANYA#ATATÜRK#AVRUPADAN HABERLER

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