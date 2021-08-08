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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Fransa’daki gösterilerde AA muhabiri de tartaklandı

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Fransa’daki gösterilerde AA muhabiri de tartaklandı

Fransa’da Anayasa Konseyi’nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı başkentte düzenlenen gösteride, AA muhabiri de tartaklandı.

BAŞTA başkent Paris olmak üzere ülkenin 198 noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu. 4 haftadır düzenlenen protestolarda, polis, göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulundu. Pont de Neuilly’den başlayıp polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria’ya ilerleyen en kalabalık protesto grubunu takip eden AA muhabiri Alaattin Doğru, çekim yaparken üzerine gelen polislerin itmesi sonucu kamerasıyla birlikte yere düştü.

Fransa’daki gösterilerde AA muhabiri de tartaklandı
Doğru’nun kamerasının kaydettiği görüntülerde, kendilerini yuhalayan ve ilerlemeye çalışan göstericilere müdahale etmeye hazırlanan polislerden 2’si başka bir polisin yönlendirmesiyle AA muhabirinin olduğu tarafa geldiği görüldü. Doğru, Kovid-19’la mücadele yasasına karşı 24 Temmuz’da düzenlenen gösteride de görüntü çektiği sırada polisin attığı gaz kapsüllerinden birinin isabet etmesiyle hafif şekilde yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 237 bin, başkent Paris’te 17 bin, Toulan kentinde 19 bin kişinin katıldığını duyurdu. Protestolarda 35 kişi gözaltına alınırken, 7 polis hafif yaralandı.

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