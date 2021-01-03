Fransa’da yılın ilk protestosu

LOJMAN işlerinden sorumlu olan Ekolojik Geçiş Bakanlığı önünde bir araya gelen evsizler ve kiracılar, hükümetin söz verdiği fakat çözmediği lojman sorununu protesto etti. Başkent Paris’te sık sık kamuya ait boş bina ve lojmanların işgal edilmesine öncülük yapan, sosyal konutlar ve barınma hakkı ile ilgilenen 30 kadar derneğin birleşmesinden oluşan ‘DAL’ adlı kuruluşun destek verdiği göstericiler, 3 milyonu aşkın boş bulunan lojman ve ev olmasına rağmen kış günü sokakta veya uygunsuz yerlerde kalmalarını hükümetin umursamadığını belirterek kış günü sokakta ölüme terk edildiklerini savundu.

Protestocular, özel mülkiyetin insan hayatını tehdit eden bir sisteme dönüştüğünü ifade ederek Fransa’da lojman sorununun her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekti. Binlerce kişinin sokaklarda yatıp kalktığını veya fahiş fiyatla uygunsuz yerlerde yaşadıklarını belirten protestocular, sigorta şirketlerine veya belediyeye ait yüzlerce evlerin boş olduğunu ve çürüdüğünü öne sürdü. Fransa’da evsizlerin ve kiracıların sorunlarıyla ilgilenen DAL adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmada 3.5 milyondan fazla kişinin, kalacak düzenli bir evinin olmaması nedeniyle sokaklarda yaşadığı belirtildi.