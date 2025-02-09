×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Fransa’da vatandaşlık koşulları tartışmaya açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fransa #Mayotte Adası#AVRUPADAN HABERLER
Fransa’da vatandaşlık koşulları tartışmaya açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:41

Fransa’da hükümet yetkilileri, Fransız vatandaşlığını alma koşullarının tartışılmasını istediğini belirtti.

Haberin Devamı

ULUSAL Meclis’te 6 Şubat’ta, Fransız sömürgesi Mayotte Adası’nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarının kabulü, Fransız vatandaşlığını alma koşullarını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarı Meclis’ten geçtikten hemen sonra basına yaptığı ilk açıklamada, ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin açılması gerektiğini belirtti. Ülkenin Sarthe vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel basına konuşan Darmanin, “Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız” dedi. Darmanin, birçok demokratik ülkede, “doğuştan vatandaşlık” hakkı olmadığını ifade ederek, “Fransa’da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Mayotte Adası#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!