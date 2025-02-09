Fransa’da vatandaşlık koşulları tartışmaya açılıyor

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ULUSAL Meclis’te 6 Şubat’ta, Fransız sömürgesi Mayotte Adası’nda doğan çocuklar için vatandaşlık hakkına erişim koşullarını sıkılaştıran tasarının kabulü, Fransız vatandaşlığını alma koşullarını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Gerald Darmanin, tasarı Meclis’ten geçtikten hemen sonra basına yaptığı ilk açıklamada, ülkede doğuştan vatandaşlık hakkı konusunda müzakerelerin açılması gerektiğini belirtti. Ülkenin Sarthe vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yerel basına konuşan Darmanin, “Bence tesadüfen Fransız olamayız, isteğe dayalı Fransız olmalıyız” dedi. Darmanin, birçok demokratik ülkede, “doğuştan vatandaşlık” hakkı olmadığını ifade ederek, “Fransa’da doğmak, mutlak Fransız olma hakkını vermiyor” diye konuştu.